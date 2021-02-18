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Незаконный суд приговорил журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову к двум годам колонии

18.02.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Незаконный суд приговорил журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову к двум годам колонии

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  • 18.02.2021, 10:18
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Незаконный суд приговорил журналисток «Белсата» Андрееву и Чульцову к двум годам колонии
фото: НАША НИВА

Лукашисты запятнали себя еще одним преступлением против белорусов.

Три дня понадобилось суду Фрунзенского района Минска, чтобы рассмотреть уголовное дело в отношении Екатерины Андреевой (Бахваловой) и Дарьи Чульцовой — журналисток «Белсата», которые 15 ноября 2020 года вели стрим с «Площади перемен», сообщает tut.by.

Гособвинитель Алина Касьянчик запросила два года лишения свободы в колонии общего режима для каждой. Сегодня судья Наталья Бугук вынесла решение: назначить наказание в виду двух лет лишения свободы в колонии.

Екатерину Бахвалову Андрееву и Дарью Чульцову задержали вечером 15 ноября 2020 года. В тот день они вели прямой эфир из квартиры дома на «Площади перемен», где образовался стихийный мемориал Романа Бондаренко. На протяжении более пяти часов Катерина и Дарья вели стрим: в режиме реального времени показывали, как собираются люди, подъезжают силовики и проводят задержания, а после ликвидируют народный мемориал. После разгона участников акции каратели вошли в квартиру, откуда велся стрим, и задержали журналисток.

Правозащитники признали девушек политическими заключенными.

В своем последнем слове журналистки подчеркнули, что все материалы дела указывают на их невиновность.









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Теги: Минск
 
 
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Лукашисты запятнали себя еще одним преступлением против белорусов.
 
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