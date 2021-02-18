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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко

18.02.2021 11:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко.

Дело возбуждено «по ч.3 ст. 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича», - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры РБ.

«Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена», - сказано в сообщении.

 
 
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Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко.
 
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