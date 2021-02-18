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Беларусь по онлайн-торговле обошла все страны СНГ

18.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В глобальном рейтинге онлайн-торговли Беларусь занимает 35 место. Это самая высокая позиция из всех стран СНГ.




Попав в рейтинг, составленный к докладу Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Беларусь заняла в нем 35 место. Украина – на 51-м, Молдавия – на 53-м, Казахстан – на 60-м, Азербайджан – на 65-м, Армения – на 84-м, Кыргызстан – на 97-м, Узбекистан – на 107-м, Таджикистан – на 121-м из 152-х стран. Доклад Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) был опубликован в Женеве.

В первую десятку стран по онлайн-торговле вошли также Дания, Сингапур, Великобритания, Германия, Финляндия, Ирландия, Норвегия и Гонконг.

Замыкают таблицу Бурунди (8,3 балла), Чад (7,1) и Нигер (5,6).

В общем рейтинге лидером стала Швейцария.
 
 
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В глобальном рейтинге онлайн-торговли Беларусь занимает 35 место. Это самая высокая позиция из всех стран СНГ.
 
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