Новая информационная сеть Belarusam.pl запущена в Польше

Инициативу основали представители BY_Help, проживающие в Польше и активно участвующие в акциях солидарности и помощи соотечественникам: Алексей Леончик и Александр Лапко.













Цель новой инициативы - помочь тем, кто переехал в Польшу, получить своевременную информацию и поддержку. В первую очередь, сеть будет оказывать помощь уязвимым группам белорусов - тем, кто оказался в сложной материальной или психологической ситуации.



