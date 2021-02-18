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Премьер Грузии объявил об отставке

18.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покидает свой пост. Это решение он объяснил разногласиями со своей командой по делу лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелия.


Фото: РИА Новости 

«Моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации в нашей стране», — цитирует слова премьера «Рустави-2». Гахария занимал свою должность с сентября 2019 года, пишет Медуза.

17 февраля суд Тбилиси удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Мелия, которому вменяется организация беспорядков и участие в штурме парламента Грузии в 2019 году.

Утром в четверг сотрудники полиции не смогли попасть в офис партии «Единое национальное движение», чтобы арестовать Мелия. Там собрались около 200 человек, в том числе лидеры других оппозиционных партий, мешающие действиям полицейских.

20 июня 2019 года представители оппозиции устроили массовую акцию протеста в Тбилиси и ворвались в парламент. Это произошло после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте, сидя в кресле спикера.
 
 
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что покидает свой пост. Это решение он объяснил разногласиями со своей командой по делу лидера оппозиционной партии...
 
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