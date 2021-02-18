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Максим Недосеков установил национальный рекорд в прыжках в высоту в помещении

18.02.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На международном турнире в Торуни, который через пару недель станет легкоатлетической столицей Европы, состоялся золотой этап World Indoor Tour - турнир Copernicus Cup

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков превзошел свое предыдущее  личное достижение на 3 см и установил национальный рекорд в помещении – 2 м 34 см, сообщает пресс-центр Минспорта. Максим стал победителем турнира, а также возглавил мировой рейтинг сезона, пишет interfax.by

Прыгунья в длину тройным Виолетта Скворцова  во втором прыжке во второй попытке улетела на 14 м 39 см, тем самым обновила личный рекорд и выполнила квалификационный олимпийский норматив на игры в Токио (14.32). Это 18-я лицензия белорусских легкоатлетов и первая в этом году.
 
 
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На международном турнире в Торуни, который через пару недель станет легкоатлетической столицей Европы, состоялся золотой этап World Indoor Tour - турнир Copernicus Cup
 
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