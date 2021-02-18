Максим Недосеков установил национальный рекорд в прыжках в высоту в помещении

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков превзошел свое предыдущее личное достижение на 3 см и установил национальный рекорд в помещении – 2 м 34 см, сообщает пресс-центр Минспорта. Максим стал победителем турнира, а также возглавил мировой рейтинг сезона,interfax.by

Прыгунья в длину тройным Виолетта Скворцова во втором прыжке во второй попытке улетела на 14 м 39 см, тем самым обновила личный рекорд и выполнила квалификационный олимпийский норматив на игры в Токио (14.32). Это 18-я лицензия белорусских легкоатлетов и первая в этом году.







