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Финальная гонка зимней серии по треку пройдет 21 февраля на стадионе «Заря» в Стайках
Источник материала: Onliner
Финальный этап серии зимних автомобильных трековых гонок Parimatch #IceRacing состоится в воскресенье 21 февраля на стадионе «Заря» (деревня Прилесье, Стайки), сообщили Onliner организаторы соревнований.
Соревнования привлекают любителей автоспорта большим количеством заездов, в каждом из которых происходят обгоны, контакты, вылеты. Среди участников — известные автогонщики из разных дисциплин, которые сражаются в равных условиях (в регламенте присутствуют ограничения по типу и объему двигателя, модификациям, резине).
Вход зрителей будет открыт с 12:00, официальное открытие и заезды по сетке начинаются в 13:00, и после них — около 16:00 — финальные заезды в классах. Окончание соревнований в 16:30.
Стадион «Заря»
Билеты можно приобрести на входе, все зрители получат возможность пройти в технический парк и посмотреть автомобили участников, пообщаться с ними. Стоимость для взрослых — 15 рублей, детям до 6 лет вход бесплатный, с 6 до 12 лет — детский билет стоит 8 рублей.
Для тех, кто не сможет приехать, сервис VOKA организует прямую трансляцию соревнований.
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