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Финальная гонка зимней серии по треку пройдет 21 февраля на стадионе «Заря» в Стайках

18.02.2021 11:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Финальный этап серии зимних автомобильных трековых гонок Parimatch #IceRacing состоится в воскресенье 21 февраля на стадионе «Заря» (деревня Прилесье, Стайки), сообщили Onliner организаторы соревнований.

Соревнования привлекают любителей автоспорта большим количеством заездов, в каждом из которых происходят обгоны, контакты, вылеты. Среди участников — известные автогонщики из разных дисциплин, которые сражаются в равных условиях (в регламенте присутствуют ограничения по типу и объему двигателя, модификациям, резине).

Вход зрителей будет открыт с 12:00, официальное открытие и заезды по сетке начинаются в 13:00, и после них — около 16:00 — финальные заезды в классах. Окончание соревнований в 16:30.

Стадион «Заря» расположен в нескольких километрах от Минска, координаты для навигатора: N 53.821577 E 27.747250.

Билеты можно приобрести на входе, все зрители получат возможность пройти в технический парк и посмотреть автомобили участников, пообщаться с ними. Стоимость для взрослых — 15 рублей, детям до 6 лет вход бесплатный, с 6 до 12 лет — детский билет стоит 8 рублей.

Для тех, кто не сможет приехать, сервис VOKA организует прямую трансляцию соревнований.

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Теги: Минск
 
 
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Финальный этап серии зимних автомобильных трековых гонок Parimatch #IceRacing состоится в воскресенье 21 февраля на стадионе «Заря» (деревня Прилесье, Стайки), сообщили Onliner...
 
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