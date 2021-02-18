Президент Литвы сомневается, что инициатива Лукашенко провести конституционный референдум в итоге приведет к свободным выборам в Беларуси

Президент Литвы Гитанас Науседа в интервью DW назвал планы Александра Лукашенко провести конституционный референдум «попыткой выиграть время и организовать управляемую передачу власти».





Напомним, 12 февраля на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил: «Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11—12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие, по-моему, у нас там местные выборы (должны пройти не позднее 18 января 2022 года. — ред.). Думаю, это будет нормально. Это будет экономия определенная средств».

Науседа сомневается, что эта инициатива Лукашенко в итоге «приведет к свободным выборам в Беларуси». По его словам, «неважно, кто будет там следующим лидером, главное, чтобы это было решение народа». «Может быть, этот лидер будет развивать отношения с Россией, может быть, с Евросоюзом, это не имеет значения, — сказал он. — Самое главное — свобода воли и волеизъявления белорусского народа. Я думаю, что люди в XXI веке заслуживают права выбирать, кого они хотят».

Науседа также заявил, что его «беспокоят намерения России проглотить Беларусь как независимое государство».

У литовского президента поинтересовались, что еще помимо предоставления убежища белорусским оппозиционным деятелям и поддержки продемократического движения в стране Вильнюс мог бы сделать для Беларуси. На это политик ответил, что с начала кризиса в Беларуси Литва представила план его мирного разрешения, включавший освобождение всех задержанных, прекращение преследования людей и налаживание диалога с гражданским обществом.

«Но режим Лукашенко не был готов принять эти условия, — констатировал он. — Вместо этого он начал диалог с Россией. И конечно, в таких условиях возможности для разрешения кризиса крайне ограничены. Сейчас речь идет о санкциях, и некоторые из них уже введены на национальном уровне и на уровне Европейского союза. Мы также ввели дополнительные санкции вместе с нашими соседями, Латвией и Эстонией».

Сейчас, по мнению литовского президента, власти Беларуси «пытаются усилить свои позиции». Так, Всебелорусское народное собрание, считает Науседа, было организовано, «вероятно, для того, чтобы создать впечатление цивилизованного диалога между народом и режимом», однако он сомневается в том, что это было эффективно.

«Мы должны говорить с гражданским обществом Беларуси, попытаться создать для него некую перспективу и обеспечить план на период после правления Лукашенко, — отметил президент Литвы. — Уже есть проект программы, который подготовила Еврокомиссия. Речь об облегчении торговли Беларуси с ЕС, доступе к его финансовым ресурсам, безвизовом туристическом режиме и, конечно, поддержке гражданского общества».

«Думаю, у нас будет возможность обсудить позже этот план на уровне Европейского союза, чтобы мы могли начать действовать. Но, конечно, в первую очередь мы должны говорить о правах гражданского общества в Беларуси, которые были украдены. Право на свободные и справедливые выборы в Беларуси, где народ имеет право избирать лидера и расставлять свои приоритеты», — добавил он.