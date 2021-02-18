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Тихановская о суде над журналистками Белсата: «Мы не будем жить в клетке»

18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Светлана Тихановская отреагировала на приговор Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой, которым дали по два года колонии за стрим.

Тихановская о суде над журналистками Белсата: «Мы не будем жить в клетке»

— В зале суда они улыбаются и обнимают друг друга. И посмотрите на реакцию силовиков. Они прячут лица под масками и нервно уговаривают всех уйти из зала, — пишет Тихановская. — Так кто из них в клетке? Катя и Даша свободны как никто в этом зале.

Их не удалось сломить, не удалось запугать и устрашить. Несмотря ни на что, они свободны.

Я знаю, что мы не будем жить в клетке. Мы добьемся правды и свободы — благодаря Екатерине Андреевой, Дарье Чульцовой, всем честным журналистам, врачам, правозащитникам, волонтерам и всем смелым белорусам. Мы сделаем это ради них. И в итоге всем придется снять маски и посмотреть друг другу в глаза.

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Светлана Тихановская отреагировала на приговор Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой.
 
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