ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Флешмоб солидарности с политзаключенными студентами: молодые люди бреются наголо

18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Активист Данила Лаврецкий, а также рэпер Mandzik (Денис Мандик) и его жена Ива поддержали флешмоб в поддержку политзаключенных студентов и побрились наголо.

Флешмоб солидарности с политзаключенными студентами: молодые люди бреются наголо

— Сегодня я присоединяюсь к начатому Студенческим союзом флешмобу и бреюсь налысо в знак солидарности с теми, кого захватили и побрили против их воли, — написал Данила на своей странице в Инстаграм. — Да, бритьем зло не победить, а людей не освободить. Но это одно из немногих минимальных действий, которые может сделать практически каждый и привлечь внимание своих коллег и знакомых, близких и друзей.

Сегодня я обращаюсь к своим коллегам и знакомым, близким и друзьям: не будьте безразличны, не будьте апатичны к судьбе белорусского общества и страны сейчас. Сотни людей находятся в застенках, тысячи преследуются в той или иной форме. Если вы смолчите сейчас, то некому будет кричать, когда придут за вами.

Флешмоб солидарности с политзаключенными студентами: молодые люди бреются наголо

— Пакуль гвалт, катаванні і рэпрэсіі працягваюцца ў Беларусі, няма месца для творчасці, няма месца для страху, няма месца для радасці. Мы з жонкай далучаемся да флэшмобу, — прокомментировал Mandzik.  

Напомним, за решеткой находятся 14 студентов и выпускников белорусских ВУЗов, лишенных свободы за свою гражданскую позицию.

Одними из первых флешмоб солидарности с ними накануне поддержали отчисленные студенты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это то, что может сделать каждый, считают молодые активисты, присоединившиеся к акции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Як выносілі прысуд журналісткам Кацярыне Андрэевай і Дар'і Чульцовай. ФОТА
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by