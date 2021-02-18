Флешмоб солидарности с политзаключенными студентами: молодые люди бреются наголо

Источник материала: Салiдарнасць

Активист Данила Лаврецкий, а также рэпер Mandzik (Денис Мандик) и его жена Ива поддержали флешмоб в поддержку политзаключенных студентов и побрились наголо.





— Сегодня я присоединяюсь к начатому Студенческим союзом флешмобу и бреюсь налысо в знак солидарности с теми, кого захватили и побрили против их воли, — написал Данила на своей странице в Инстаграм. — Да, бритьем зло не победить, а людей не освободить. Но это одно из немногих минимальных действий, которые может сделать практически каждый и привлечь внимание своих коллег и знакомых, близких и друзей.

Сегодня я обращаюсь к своим коллегам и знакомым, близким и друзьям: не будьте безразличны, не будьте апатичны к судьбе белорусского общества и страны сейчас. Сотни людей находятся в застенках, тысячи преследуются в той или иной форме. Если вы смолчите сейчас, то некому будет кричать, когда придут за вами.





— Пакуль гвалт, катаванні і рэпрэсіі працягваюцца ў Беларусі, няма месца для творчасці, няма месца для страху, няма месца для радасці. Мы з жонкай далучаемся да флэшмобу, — прокомментировал Mandzik.

Напомним, за решеткой находятся 14 студентов и выпускников белорусских ВУЗов, лишенных свободы за свою гражданскую позицию.

Одними из первых флешмоб солидарности с ними накануне поддержали отчисленные студенты .