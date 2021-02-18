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Флешмоб солидарности с политзаключенными студентами: молодые люди бреются наголо
18.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Активист Данила Лаврецкий, а также рэпер Mandzik (Денис Мандик) и его жена Ива поддержали флешмоб в поддержку политзаключенных студентов и побрились наголо.
— Сегодня я присоединяюсь к начатому
Сегодня я обращаюсь к своим коллегам и знакомым, близким и друзьям: не будьте безразличны, не будьте апатичны к судьбе белорусского общества и страны сейчас. Сотни людей находятся в застенках, тысячи преследуются в той или иной форме. Если вы смолчите сейчас, то некому будет кричать, когда придут за вами.
— Пакуль гвалт, катаванні і рэпрэсіі працягваюцца ў Беларусі, няма месца для творчасці, няма месца для страху, няма месца для радасці. Мы з жонкай далучаемся да флэшмобу, —
Напомним, за решеткой находятся 14 студентов и выпускников белорусских ВУЗов, лишенных свободы за свою гражданскую позицию.
Одними из первых флешмоб солидарности с ними накануне
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Это то, что может сделать каждый, считают молодые активисты, присоединившиеся к акции.
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