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Польские пограничники арестовали белоруса, которого десять лет искали в Европе за вооруженные ограбления банков

18.02.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пункте пропуска в Кузнице (Польша) пограничники задержали белоруса, который десять лет был в международном розыске. Его привлекли к ответственности за многочисленные грабежи с применением огнестрельного оружия, совершенные в Германии.


Иллюстративное фото

17 февраля в Польшу попытался въехать гражданин Беларуси. При проверке выяснилось, что мужчина в розыске согласно Европейскому ордеру на арест. Он был включен в европейские базы лиц, разыскиваемых с 2011 года за преступления, совершенные в 2009—2010 годах.

Европейский ордер на арест (EAW) действует на территории всех государств-членов Европейского Союза. Согласно законодательству, задержанного должны передать стране, которая его запросит, в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если он сам соглашается на экстрадицию.

Мужчину объявили в розыск немецкие правоохранители за организованный разбой с применением огнестрельного оружия и кражи. Ему приписывают участие в 5 нападениях на банки в Германии. Согласно местным законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.

40-летнего белоруса после выполнения необходимых действий передали сотрудникам полиции в Сокулке. Дальнейшие действия по этому делу будет вести прокуратура в Белостоке.
 
 
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На пункте пропуска в Кузнице (Польша) пограничники задержали белоруса, который десять лет был в международном розыске. Его привлекли к ответственности за...
 
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