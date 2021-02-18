Польские пограничники арестовали белоруса, которого десять лет искали в Европе за вооруженные ограбления банков

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17 февраля в Польшу попытался въехать гражданин Беларуси. При проверке выяснилось, что мужчина в розыске согласно Европейскому ордеру на арест. Он был включен в европейские базы лиц, разыскиваемых с 2011 года за преступления, совершенные в 2009—2010 годах.





Европейский ордер на арест (EAW) действует на территории всех государств-членов Европейского Союза. Согласно законодательству, задержанного должны передать стране, которая его запросит, в течение 90 дней со дня ареста или в течение 10 дней, если он сам соглашается на экстрадицию.





Мужчину объявили в розыск немецкие правоохранители за организованный разбой с применением огнестрельного оружия и кражи. Ему приписывают участие в 5 нападениях на банки в Германии. Согласно местным законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.





40-летнего белоруса после выполнения необходимых действий передали сотрудникам полиции в Сокулке. Дальнейшие действия по этому делу будет вести прокуратура в Белостоке.