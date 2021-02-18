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Видеофакт: в Узбекистане устроили давку тысячи людей, пришедшие устроиться на работу

18.02.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлой неделе тысячи людей собрались возле здания филиала предприятия по производству бытовой техники и электроники «Артель» в городке Питнак Тупраккалинского района Хорезмской области. Все пришедшие хотели устроиться на работу в компанию, узнав о том, что предприятие объявило набор сотрудников в новый филиал.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, что на площадке перед зданием и в его окрестностях скопилось много людей, что спровоцировало давку.
В комментариях к видео говорится, что давка перед зданием «Артель» была вызвана большим скоплением людей, желающих устроиться на работу, пишет centralasia.media

На видео голос за камерой говорит: «Посмотрите, что происходит в Хорезме! Вот перед вами завод «Артель»! Вот люди, которые хотят в нем работать! Никто не может зайти внутрь предприятия. Народ стоит на улице, и никому нет дела до них».

«Артель» считается компанией-монополистом, которая занимается производством бытовой техники и электроники в Узбекистане. Её создателем является глава Ташкента, сенатор Джахонгир Артыкходжаев.

По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, уровень безработицы среди экономически активного населения республики составляет более 13 процентов.

По последним данным Госкомстата, численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2021 года достигла 34,55 миллионов человек.
 
 
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На прошлой неделе тысячи людей собрались возле здания филиала предприятия по производству бытовой техники и электроники «Артель» в городке Питнак...
 
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