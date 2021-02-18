Видеофакт: в Узбекистане устроили давку тысячи людей, пришедшие устроиться на работу

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, что на площадке перед зданием и в его окрестностях скопилось много людей, что спровоцировало давку.

пишет centralasia.media В комментариях к видео говорится, что давка перед зданием «Артель» была вызвана большим скоплением людей, желающих устроиться на работу,centralasia.media





На видео голос за камерой говорит: «Посмотрите, что происходит в Хорезме! Вот перед вами завод «Артель»! Вот люди, которые хотят в нем работать! Никто не может зайти внутрь предприятия. Народ стоит на улице, и никому нет дела до них».





«Артель» считается компанией-монополистом, которая занимается производством бытовой техники и электроники в Узбекистане. Её создателем является глава Ташкента, сенатор Джахонгир Артыкходжаев.





По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, уровень безработицы среди экономически активного населения республики составляет более 13 процентов.





По последним данным Госкомстата, численность постоянного населения Узбекистана на 1 января 2021 года достигла 34,55 миллионов человек.



