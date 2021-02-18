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Лукашенко заявил, что едет к Путину не за деньгами

18.02.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, об этом он заявил в четверг на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.



"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул белорусский президент. Его цитирует госагентство БелТА.
 
 
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Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, об этом он заявил в четверг на встрече с государственным...
 
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