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Лукашенко заявил, что едет к Путину не за деньгами
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, об этом он заявил в четверг на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.
"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул белорусский президент. Его цитирует госагентство
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Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля, об этом он заявил в четверг на встрече с государственным...
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