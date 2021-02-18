Ветряки обвинили в блэкауте в замерзающем Техасе. Билл Гейтс вступился

Источник материала: Onliner

На неделе в американском Техасе местный губернатор обвинил замерзшие ветряные турбины в отключении электроэнергии в Штате на фоне экстремально низких температур. Билл Гейтс развенчал эту поломанную логику, так как вместе с ветроэнергетикой, которая обеспечивает 10% потребления электричества в регионе, отключились и тепловые электростанции, которые полагаются на природный газ.

— На самом деле в Техасе основная потерянная мощность пришлась не на ветер. На самом деле это были некоторые установки на природном газу, которые также не были готовы к сверхнизким температурам, — заявил он.

Билл Гейтс отметил, что экстремальная погода в Техасе является результатом изменений климата. И такие инциденты будут происходить все чаще в будущем, пока человечество не обуздает выбросы парниковых газов и нагрев планеты.

Губернатор Техаса называет зеленую энергетику и план по борьбе с изменением климата «смертельной сделкой для США».

— Наши ветряные и солнечные батареи отключились. В совокупности они составляли более 10% нашей энергосистемы, и это поставило Техас в ситуацию, когда он испытывал нехватку электроэнергии по всему штату. Это просто показывает, что ископаемое топливо все так же необходимо, — говорил губернатор Эббот.

Билл Гейтс ему возразил.

— Мы можем наблюдать, что ветряные турбины способны справляться с холодом. Столь сильный холод, вероятно, не ждали так далеко на юге. Но те турбины, что работают в Айове и Северной Дакоте, действительно умеют не замерзать.

Экстремальные явления, включая ураганы, наступают чаще и с большей силой, чем до того, как мы начали нагревать землю.