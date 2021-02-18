Источник материала: Хартия'97

«Я поступила правильно»: солигорчанка рассказала, как присоединилась к стачке 18.02.2021, 12:10

Людмила Дуденус

Людмила Дуденус стала одним из символов протеста на ОАО «Беларуськалий».

Солигорчанка, еще совсем недавно далекая от политики, рассказала «Салідарнасці» , как приняла решение присоединиться к общенациональной стачке.

Людмила Дуденус работала кладовщиком на первой обогатительной фабрике ОАО «Беларуськалий». После ухода в стачку она была привлечена к административной ответственности по «народной» статье 23.34.

— В нашей стране власти с тобой могут сделать все что угодно, и ты не докажешь правды. Мне жалко людей, которые попадают за решетку ни за что и с ними такое делают.

Для себя сделала вывод: надо остановиться и подумать, хочу ли я спонсировать эту систему, работая на предприятии?

Так я решила, что не хочу поддерживать то, что происходит. Не хочу платить налоги. Если мне нужны медицинские услуги, я обращаюсь к стоматологу или гинекологу в частные центры. За оформление справок и документов тоже плачу из своего кармана.

Потом случилась история с Романом Бондаренко, и я еще раз убедилась: поступила правильно.

Уезжать из страны Людмила не хочет:

— Здесь мой дом, я люблю этот город.

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