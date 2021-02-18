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«Я поступила правильно»: солигорчанка рассказала, как присоединилась к стачке
Источник материала: Хартия'97
«Я поступила правильно»: солигорчанка рассказала, как присоединилась к стачке
Людмила Дуденус стала одним из символов протеста на ОАО «Беларуськалий».
Солигорчанка, еще совсем недавно далекая от политики, рассказала
Людмила Дуденус работала кладовщиком на первой обогатительной фабрике ОАО «Беларуськалий». После ухода в стачку она была привлечена к административной ответственности по «народной» статье 23.34.
— В нашей стране власти с тобой могут сделать все что угодно, и ты не докажешь правды. Мне жалко людей, которые попадают за решетку ни за что и с ними такое делают.
Для себя сделала вывод: надо остановиться и подумать, хочу ли я спонсировать эту систему, работая на предприятии?
Так я решила, что не хочу поддерживать то, что происходит. Не хочу платить налоги. Если мне нужны медицинские услуги, я обращаюсь к стоматологу или гинекологу в частные центры. За оформление справок и документов тоже плачу из своего кармана.
Потом случилась история с Романом Бондаренко, и я еще раз убедилась: поступила правильно.
Уезжать из страны Людмила не хочет:
— Здесь мой дом, я люблю этот город.
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Людмила Дуденус стала одним из символов протеста на ОАО «Беларуськалий».
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