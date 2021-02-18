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Медики назвали самую полезную для здоровья сердца специю

18.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали самую полезную для здоровья сердца специю

  • 18.02.2021, 12:01
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Медики назвали самую полезную для здоровья сердца специю

Исследование провели в Южной Корее.

Ученые из Южной Кореи представили данные, которые подтверждают пользу жгучего перца чили в деле предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний, пишет healthinfo.ua.

Результаты работы корейских исследователей, опубликованные журналом Nature, свидетельствуют, что «потребление перца чили способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний».

Ученые осуществили метаанализ ряда научных исследований, чьи участники (взрослые люди старше восемнадцати лет) употребляли стручковый перец от 4 до 12 недель. Полученные ими данные подтверждают: такая привычка усиливает защиту организма от развития метаболического синдрома. Его возникновение, в свою очередь, является одной из причин болезней сердца.

Исследователи высказались о том, что поедание перца чили участниками проекта оказалось полезно в плане снижения концентрации холестерина в крови. Также был зафиксирован его антиоксидантный эффект, благодаря которому уменьшалось воспаление. Сокращение уровня воспалительных маркеров ассоциировалось с нормализацией содержания сахара.

Таким образом, подтверждают специалисты, ряд позитивных последствий, возникающих при употреблении перца, может обеспечивать лучшую защиту от возникновения болезней системы сердца и сосудов.

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