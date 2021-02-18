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Наталья Радина: Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу

18.02.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Наталья Радина: Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу

  • 18.02.2021, 11:50
Наталья Радина: Катя Андреева и Даша Чульцова, как и все политзаключенные, выйдут на свободу
Дарья Чульцова (слева) и Екатерина Андреева
Фото: «Радыё Свабода»

Как скоро — зависит только от нас.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала в «Фейсбуке» приговор лукашенковского суда журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой (Бахваловой) и Дарье Чульцовой:

— А чему мы так удивляемся? Если люди в Беларуси ни за что получают сегодня по 4-5 лет тюрьмы, то почему бы журналисток так же ни за что не осудить на 2 года колонии? У нас что, особый статус и охранная грамота от правового беспредела?

Помню, как несколько лет назад одна коллега сказала: «Ну, Радина, тебя ж привлекли после выборов и такую статью повесили (организация массовых беспорядков, до 15 лет), потому что ты в политику влезла. Была бы «настоящим», нейтральным, журналистом, никто бы тебя не тронул». Я тогда коллегу попросила немного подождать: придут и за остальными и никакая нейтральность не поможет.

Всегда удивляли надежды на наличие некоего здравого смысла у диктатуры - «нет, ну это уже будет чересчур, на это они не пойдут». Людям, полагающимися на разум, трудно осознать, что эта система безумна.

Катя Андреева и Даша Чульцова - настоящие, неравнодушные журналисты. Я уверена, что они, как и все политзаключенные, выйдут на свободу. Как скоро - зависит только от нас.

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