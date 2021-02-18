Источник материала: Хартия'97

На «винодельне Путина» под Геленджиком вдобавок к аквадискотеке построят большой аквапарк 18.02.2021, 11:42

Спа-комплекс при винодельне «Усадьба Дивноморское»

Фото: navalny.com

Усадьба объявила о массовом наборе рабочих на стройку.

На территории винодельческого комплекса «Усадьба Дивноморское» под Геленджиком, названного в расследовании Навального частью «дворца Путина», в скором времени появится аквапарк — в дополнение к спа-комплексу и аквадискотеке (комплексу фонтанов со светомузыкальным сопровождением), выяснили «Открытые медиа» .

Усадьба объявила о массовом наборе рабочих на стройку большого аквапарка, рассказал «Открытым медиа» человек, знакомый с планами развития «Дивноморской».

Он дал корреспондентам мобильный телефон нанимателя-серба по имени Деян.

Позвонив прорабу под видом соискателя, корреспондент «Открытых медиа» узнал, что вдобавок к уже нанятым 20 рабочим нужно ещё 50 человек.

«Нужны именно русские люди, без судимости. Никаких мусульманских имён. Проверкой занимается ФСБ», — сообщил Деян в разговоре с «Открытыми медиа» (см. видео ниже).

«Где мы работаем, там закрытый объект, понимаешь?» — объясняет собеседник. Можно работать без договора, получая побольше — 250 рублей в час вместо 180 рублей при официальном оформлении. Перед допуском на стройку семь дней будет проверять ФСБ, а ещё надо будет сдать тест «на корону», рассказывал он.

Проверка займёт примерно неделю. Работы, по его словам, на год, а то и больше. Во время второго разговора корреспондент ОМ поинтересовался, повлияет ли расследование Навального про «дворец Путина» на планы по строительству аквапарка.

Этот вопрос Деяна явно насторожил, и он закончил беседу, так и не дав ответа. В дальнейшем другой корреспондент ОМ, представившись журналистом, написала Деяну сообщение в мессенджере с просьбой прокомментировать стройку аквапарка и предыдущий разговор.

Деян ответил, что не понимает, о чём идёт речь. Как убедились «Открытые медиа», с телефонного номера прораба в августе 2020 году на avito.ru была размещена вакансия разнорабочего в городе Геленджик с оплатой 250 рублей в час. Сейчас это объявление недоступно, но его можно найти через Telegram-бота.

«Усадьба Дивноморское» — винодельческое хозяйство под Геленджиком, выпускающее одноимённое вино, принадлежит ООО «Лазурная ягода». ООО в свою очередь находится в собственности петербургского некоммерческого партнёрства «Развитие аграрных инициатив», учреждённого миллиардером Геннадием Тимченко и бизнесменом Владимиром Колбиным.

Последний — сын ныне покойного Петра Колбина, друга детства президента Путина. При этом, как сообщали «Ведомости», управляет усадьбой компания «Моё вино», отвечающая за винные активы другого друга президента Путина — миллиардера Юрия Ковальчука и его семьи.

Как обнаружили «Открытые медиа», на сайте «Усадьбы Дивноморское» в разделе контакты раньше было указано ООО «Винный дом Инкерман» — это московская структура крымского винного завода, который считают связанным с Ковальчуком. Теперь информация об «Инкермане» осталась только в кэше гугла.

Хотя «Усадьба Дивноморское» и оформлена на Тимченко и Колбина, Алексей Навальный в своём фильме описывает эту винодельню как единый комплекс с «дворцом Путина» под Геленджиком. Главное в этом поместье даже не винодельня, а роскошное спа-шато на высоком морском берегу. «Сидишь с бокалом красного вина и любуешься видами на море в закате солнца», — цитировал Навальный одного из разработчиков проекта.

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