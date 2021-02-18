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«Сильные личности»: экс-футболист столичной «Звезды» поддержал Статкевича и Северинца
Источник материала: Хартия'97
«Сильные личности»: экс-футболист столичной «Звезды» поддержал Статкевича и Северинца
Евгений Веревка гордится такими белорусами.
Бывший футболист столичной «Звезды» Евгений Веревка, которого дважды задерживали после выборов,
- О Статкевиче и Северинце узнал только в этом году. И это мой пост поддержки. Я за три дня за решеткой чуть с ума не сошел, а они по полгода сидят. И не в первый раз. Как они борются! Настолько сильные личности. Я могу с ними расходиться по части политики, но они сильные люди. Такими белорусами я горжусь. Если бы такие люди занимали руководящие должности, в стране все было бы хорошо.
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Евгений Веревка гордится такими белорусами.
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