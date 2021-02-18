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Как марсоход NASA Perseverance совершит посадку на Марс - видео

18.02.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Команда, отвечающая за марсоход NASA Perseverance, провела пресс-конференцию, объяснив свою миссию и перспективы запланированной посадки на Марс.

Цель миссии стоимостью почти 2,5 миллиарда долларов — определить, существовала ли жизнь на Красной планете. Марсоход Perseverance завершит путешествие длиной 203 дня и 470 миллионов километров и попробует совершить приземление на Марсе в кратере Джезиро.

Аль Чен, руководитель отдела посадки, спуска и посадки, сказал: "Небо выглядит очень чистым и подходящим для приземления, но даже при более ясном небе посадка является самой опасной и важной частью миссии, мы просто не можем гарантировать успех".

По данным NASA, во время приземления марсоход пронесется через тонкую атмосферу планеты с тепловым экраном на скорости около 20 тысяч км/ч, после чего парашют и спуск с механическим приводом замедлит марсоход до примерно 3,2 км/ч.

Миссия Perseverance станет 48-й по счету исследовательской работой землян на Марсе. Начиная с 1964 года человечество отправило к соседней планете 25 космических аппаратов. Непосредственно на поверхность планеты совершили удачную посадку один советский аппарат (АМС "Марс-3" первым достиг успеха в 1971 году) и 8 американских миссий, две из которых ("Кьюриосити" и "Инсайт") продолжают работу до сих пор.

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Спустя семь месяцев после запуска с Земли и 470 миллионов километров путешествия марсоход Perseverance достигнет Красной планеты и совершит посадку в кратере Джезиро....
 
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