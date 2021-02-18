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Главный редактор "Литературной газеты": жду, когда мир отвергнет онлайн
18.02.2021 12:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Литературная газета" всегда уделяла большое внимание вопросам интеграции с белорусской литературой и культурой, и в этом плане Минская книжная выставка была и остается предметом интереса, отмечает гость радиостудии и делится интересным наблюдением, выставка книг в Минске остается в оффлайн, в то время как "весь трусливый европейский мир" перевел крупные книжные события в онлайн из-за пандемии.
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"Книжная выставка онлайн ― это уже не выставка, поэтому очень приятно, что здесь выставка открывается как обычно. Надеюсь, что будет много народу. И те новинки, что вышли за этот тяжелый период для книжного дела, они будут востребованы у белорусской аудитории", ― говорит Замшев.
В каждой выставке есть свой особый колорит ― это и экспонирование книг, и встречи с литераторами и издателями, и возможности приобретения прав на издание либо экранизацию, и по мнению гостя, минская выставка сочетает в себе все перечисленное.
"Я ожидаю увидеть, что мир отвергает онлайн, потому что это уже невозможно. Граница уже пройдена. Этот повсеместный онлайн, молодежь с телефонами, их щегольское и снобистское: "Ну что там ваша газета или книга, у нас все закачано в маленькое устройство". Оно, может, и закачано, только они не читают ничего. Человечество выстраивало систему книг, чтобы человек постигал культуру и знал свое прошлое. Интернет и цифровизация, к сожалению, ведут к тому, что человек остается без прошлого", ― рассуждает Замшев.
В этом смысле бумажная книга ― друг человека, а компьютер ― враг, причем очень навязчивый, отмечает собеседник Sputnik.
Также в программе ― "зимнее" стихотворение в исполнении Максима Замшева, чьи поэтические произведения переведены на 15 языков. Смотрите в видеотрансляции.
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