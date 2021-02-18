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В Гродно из-за конфликта левого поворота столкнулись Skoda и Volkswagen

18.02.2021 12:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при столкновении легковушек в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Происшествие случилось вечером 17 февраля. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Skoda ехал по улице Южной в направлении Индурского шоссе. Поворачивая налево на улицу Химиков, он не пропустил встречный Volkswagen и врезался в него.


В аварии травмы получила 58-летняя пассажирка VW, ехавшая на переднем сиденье. Медики оказали женщине помощь и отпустили домой.

 
Теги: Гродно
 
 
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