|
В Гродно из-за конфликта левого поворота столкнулись Skoda и Volkswagen
Источник материала: Tut.by
Женщина пострадала при столкновении легковушек в Гродно. Об этом
Происшествие случилось вечером 17 февраля. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Skoda ехал по улице Южной в направлении Индурского шоссе. Поворачивая налево на улицу Химиков, он не пропустил встречный Volkswagen и врезался в него.
В аварии травмы получила 58-летняя пассажирка VW, ехавшая на переднем сиденье. Медики оказали женщине помощь и отпустили домой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аварии пострадала женщина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)