В Гродно из-за конфликта левого поворота столкнулись Skoda и Volkswagen

Источник материала: Tut.by

Женщина пострадала при столкновении легковушек в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Происшествие случилось вечером 17 февраля. Предварительно установлено, что 32-летний водитель Skoda ехал по улице Южной в направлении Индурского шоссе. Поворачивая налево на улицу Химиков, он не пропустил встречный Volkswagen и врезался в него.





В аварии травмы получила 58-летняя пассажирка VW, ехавшая на переднем сиденье. Медики оказали женщине помощь и отпустили домой.