Появились новые фото советской космической пушки

Источник материала: Tut.by

Появились изображения советской 23-мм автоматической пушки Р-23М «Картечь» — единственной в мире, из которой стреляли в космосе. Конечно, кадры с Р-23М были и раньше, но их качество оставляло желать лучшего. К тому же на них нельзя было рассмотреть всю артиллерийскую установку «Щит-1», в составе которой и находилась пушка. На новом кадре установка видна лучше. Об этом пишет The Drive.



Фото: Министерство обороны России

Российский автор Анатолий Зак, который также ведет сайт RussianSpaceWeb.com, заметил систему «Щит-1» на изображениях, опубликованных Министерством обороны России во время визита министра обороны Сергея Шойгу в НПО машиностроения в начале 2021 года. НПО машиностроения, первоначально называвшееся просто ОКБ- 52, — это конструкторское бюро, наиболее известное разработками ракет и космических аппаратов, в том числе и работой над военно-космической программой «Алмаз» во время холодной войны.

Всего было запущено 5 станций «Алмаз»-ОПС: пилотируемые „Салют-2“, „Салют-3“, „Салют-5“, а также автоматические модификации „Космос-1870“ и „Алмаз-1“. Однако в течение многих лет и Р-23М, и программа „Алмаз“ по разным причинам были засекречены. Тот факт, что космическая станция ОПС-2 вообще была вооружена, всплыл только после распада Советского Союза в 1991 году.

До 2015 года имелась лишь одна доступная фотография Р-23М, и то не очень хорошего качества, которая показывала только конструкцию прототипа, но не полную систему „Щит-1“. В 2015 году на официальном телеканале Министерства обороны России „Звезда“ вышла специальная программа, в которой впервые был показан реальный вид всего устройства.



Источник: телеканал „Звезда“

Разработка стандартной наземной ракеты Р-23, разработанной в первую очередь как средство самообороны для бомбардировщиков, началась в 1950-х годах. Идея Арона Рихтера из КБ „Точмаш“, конструкторского бюро, которое тогда возглавлял Александр Нудельман, заключалась в создании компактной пушки, которую было бы легче разместить внутри самолета. Рихтер работал непосредственно с Нудельманом над более ранними, не имеющими отношения к делу 23-мм НР-23, а также над более крупными 30-мм НР-30, которые широко использовались на советских самолетах.

Р-23 — это авиационная автоматическая пушка системы Рихтера с патронниками револьверного типа. Этот механизм подачи, который во многих отношениях похож на конструкции типа Гатлинга, обеспечивает более высокую скорострельность по сравнению с той, что может быть достигнута с помощью обычных одноствольных оружий. По данным различных источников, ее скорострельность варьировалась между 950 и 5000 выстрелов в минуту, а скорость полета 200-граммовых снарядов составляла 690 метров в секунду.

Изначально пушка Р-23 предназначалась для дальнего тяжелого сверхзвукового самолета Ту-22. В конечном итоге это оказался единственный самолет с подобным вооружением, что помогло сохранить существование пушки в секрете до тех пор, пока первые Ту-22 не были экспортированы в Ирак и Ливию в 1970-х годах. По некоторым сообщениям, реальный экземпляр пушки попал в руки западных военных только тогда, когда один из них извлекли из обломков ливийского Ту-22, сбитого французскими войсками над Чадом в 1987 году.

Непонятно, пушка была засекречена потому, что ее планировалось установить на орбитальной станции „для защиты от вражеских астронавтов“, или же ее выбрали для применения в космосе как раз из-за повышенной секретности, существовавшей с самого начала. Судя по все еще ограниченной информации, которая имеется на сегодняшний день, система самообороны „Щит-1“ состояла из одиночной пушки Р-23М с магазином, установленным в верхней части центральной части орудия. Какие модификации могли быть внесены в само оружие, чтобы обеспечить его правильную работу в условиях невесомости, неясно.

Ожидалось, что станции „Алмаз“ станут многоцелевыми военными платформами в космосе. Но из-за задержек с разработкой датчиков для разведки и наблюдения первой в космос отправилась гражданская космическая станция ​​"Салют», в которой были реализованы некоторые конструкторские разработки, созданные в рамках программы «Алмаз».

Программа «Салют» в конечном итоге прикрыла космические станции «Алмаз». Из семи космических станций «Салют», запущенных в период с 1971 по 1991 год, три фактически были военного типа.

Станция ОПС-2, также называемая «Салют-3», была запущена в 1974 году. Она как раз и была вооружена пушкой Р-23М. Испытание оружия произошло в самый последний день нахождения станции на орбите: пушка была закреплена снаружи станции, но прицеливаться космонавты могли изнутри.

Детали испытания засекречены по сей день. Известно лишь, что во время первых испытаний пушки на борту станции никого не было — выстрел произвели дистанционно, а чтобы компенсировать его воздействие, запустили двигатели: их направили в противоположную сторону от направления огня. В итоге снаряды сгорели в атмосфере Земли.