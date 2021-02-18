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Лагеря для протестующих — не миф? BYPOL узнала про уже существующую базу данных, куда вносят имена всех задержанных на протестах
Источник материала: KYKY>
BYPOL
«Во всех РУВД и РОВД организованы рабочие места для ввода информации в базу «БЕСпорядки». Как правило, рабочие места находятся в отделении информационного обеспечения», – заявляет BYPOL.
Такие выводы инициатива сделала, изучив рапорт из Советского РУВД Минска.
«В частности в рапорте говорится, что для ведения базы организовано четыре рабочих места. В дневное время при доставлении человека в РУВД информация о нем из отдела охраны правопорядка передается сотруднику организационно-инспекторского отдела, ответственному за ввод данных в ЕИС «БЕСпорядки», который и вводит сведения в базу данных.
В нерабочее время, а также в выходные дни, ответственным за ввод данных назначается должностное лицо из РУВД — как правило, из числа сотрудников отдела охраны правопорядка и отдела по гражданству и миграции. Однако ввод данных осуществляется с рабочего места начальника организационно-инспекторского отдела РУВД.
Кроме того, 18.10.2020 и 25.10.2020 в Советское РУВД Минска для оказания помощи и ввода данных в ЕИС «БЕСпорядки» направлялись сотрудники информационного центра МВД Селицкий и Гецман», – сообщили в BYPOL.
Также инициатива напомнила, что на
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Лагеря для протестующих — не миф? BYPOL узнала про уже существующую базу данных, куда вносят имена всех задержанных на протестах
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