Лагеря для протестующих — не миф? BYPOL узнала про уже существующую базу данных, куда вносят имена всех задержанных на протестах

Источник материала: KYKY

BYPOL опубликовала новость о том, что узнала о создании единой информационной системы «БЕСпорядки». Сотрудники инициативы утверждают, что в эту базу вносятся данные обо всех задержанных в ходе мирных протестов в стране.

«Во всех РУВД и РОВД организованы рабочие места для ввода информации в базу «БЕСпорядки». Как правило, рабочие места находятся в отделении информационного обеспечения», – заявляет BYPOL.

Такие выводы инициатива сделала, изучив рапорт из Советского РУВД Минска.

«В частности в рапорте говорится, что для ведения базы организовано четыре рабочих места. В дневное время при доставлении человека в РУВД информация о нем из отдела охраны правопорядка передается сотруднику организационно-инспекторского отдела, ответственному за ввод данных в ЕИС «БЕСпорядки», который и вводит сведения в базу данных.

В нерабочее время, а также в выходные дни, ответственным за ввод данных назначается должностное лицо из РУВД — как правило, из числа сотрудников отдела охраны правопорядка и отдела по гражданству и миграции. Однако ввод данных осуществляется с рабочего места начальника организационно-инспекторского отдела РУВД.

В рапорте указано, что с 13 по 25 октября 2020 года в ЕИС «БЕСпорядки» добавлена информация о 60 задержанных.

Кроме того, 18.10.2020 и 25.10.2020 в Советское РУВД Минска для оказания помощи и ввода данных в ЕИС «БЕСпорядки» направлялись сотрудники информационного центра МВД Селицкий и Гецман», – сообщили в BYPOL.

Также инициатива напомнила, что на слитой записи замглавы МВД Николай Карпенков говорил о создании спецлагеря для бессрочного отселения протестующих. «В этой базе данных, кто попал второй раз, тот должен там и остаться. Сказано: разработать, сделать лагерь, ну, не для военнопленных, не для интернированных даже, а лагерь для острокопытных, для отселения, и поставить колючую проволоку по периметру. Два помещения сделать: топка, этаж, чтобы кормили, этаж, чтобы работали. И там их держать, пока все не успокоится», — тогда заявил Карпенков.