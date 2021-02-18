|
В Гродно на улице Брикеля горел погрузчик
Источник материала: БTЗагорелся на ходу. Накануне в Гродно на улице Брикеля вспыхнул погрузчик. Водитель успел покинуть кабину и не пострадал. Сообщается, что шофер пытался самостоятельно потушить пламя, однако мощности его огнетушителя не хватило. Тогда к месту ЧП он вызвал бойцов МЧС. Что стало причиной инцидента, выясняют эксперты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Загорелся на ходу. Накануне в Гродно на улице Брикеля вспыхнул погрузчик. Водитель успел покинуть кабину и не пострадал. Сообщается, что шофер пытался...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)