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Факты незаконного присвоения топлива выявила столичная милиция
Источник материала: БTПервыми под подозрение попали трое сотрудников одного из предприятий Ленинского района Минска. В обязанности мужчин входила заправка служебного транспорта. С ноября по декабрь прошлого года напарники, имея излишки дизеля, передавали топливную карту посторонним людям, а после перепродавали горючее. В общей сложности работники организации прибрали к рукам 730 литров стоимостью 1300 рублей.
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Первыми под подозрение попали трое сотрудников одного из предприятий Ленинского района Минска. В обязанности мужчин входила заправка служебного транспорта. С...
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