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Факты незаконного присвоения топлива выявила столичная милиция

18.02.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Первыми под подозрение попали трое сотрудников одного из предприятий Ленинского района Минска. В обязанности мужчин входила заправка служебного транспорта. С ноября по декабрь прошлого года напарники, имея излишки дизеля, передавали топливную карту посторонним людям, а после перепродавали горючее. В общей сложности работники организации прибрали к рукам 730 литров стоимостью 1300 рублей. 
 
Теги: Минск
 
 
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Первыми под подозрение попали трое сотрудников одного из предприятий Ленинского района Минска. В обязанности мужчин входила заправка служебного транспорта. С...
 
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