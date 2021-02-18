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Следственные действия проходят с подозреваемым в педофилии

18.02.2021 12:37 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как накануне сообщило МВД, вечером 14 февраля жительница Солигорска позвонила в милицию и рассказала о нападении и сексуальном насилии в отношении ее 10-летней дочери. На место выбыла следственно-оперативная группа. Приметы были разосланы всем нарядам. И через несколько часов  военнослужащие внутренних войск задержали по приметам 19-летнего жителя Любанского района  на железнодорожном вокзале.

Молодого человека доставили в РОВД. Выяснилось, что в подъезде многоквартирного дома он увидел девочку, в маске зашел с ней в лифт и нажал кнопку последнего этажа (школьница должна была ехать на третий). В итоге парень остановил лифт и силой дотащил жертву на верхнюю площадку. После совращения, угрожая ножом, запретил  говорить о случившемся. Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней".

 
 
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Как накануне сообщило МВД, вечером 14 февраля жительница Солигорска позвонила в милицию и рассказала о нападении и сексуальном насилии в отношении ее 10-летней...
 
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