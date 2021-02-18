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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следственные действия проходят с подозреваемым в педофилии Как накануне сообщило МВД, вечером 14 февраля жительница Солигорска позвонила в милицию и рассказала о нападении и сексуальном насилии в отношении ее 10-летней...

Как накануне сообщило МВД, вечером 14 февраля жительница Солигорска позвонила в милицию и рассказала о нападении и сексуальном насилии в отношении ее 10-летней дочери. На место выбыла следственно-оперативная группа. Приметы были разосланы всем нарядам. И через несколько часов военнослужащие внутренних войск задержали по приметам 19-летнего жителя Любанского района на железнодорожном вокзале.Молодого человека доставили в РОВД. Выяснилось, что в подъезде многоквартирного дома он увидел девочку, в маске зашел с ней в лифт и нажал кнопку последнего этажа (школьница должна была ехать на третий). В итоге парень остановил лифт и силой дотащил жертву на верхнюю площадку. После совращения, угрожая ножом, запретил говорить о случившемся. Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней".