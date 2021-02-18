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Умер актер «Иронии судьбы» Андрей Мягков
Источник материала: Навiны
Советский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.
Мужчина скончался от острой сердечной недостаточности до приезда врачей. Его тело нашла дома жена.
Мягков известен ролями в «Служебном романе» и «Иронии судьбы». Несколько лет назад вышли три его книги, по одной из которых, «Сивый мерин», был снят сериал.
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Советский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.
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