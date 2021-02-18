Умер актер «Иронии судьбы» Андрей Мягков

Советский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.





Мужчина скончался от острой сердечной недостаточности до приезда врачей. Его тело нашла дома жена.

Мягков известен ролями в «Служебном романе» и «Иронии судьбы». Несколько лет назад вышли три его книги, по одной из которых, «Сивый мерин», был снят сериал.