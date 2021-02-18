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Назначен новый художественный руководитель оперы Большого театра Беларуси

18.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назначен новый художественный руководитель оперы Большого театра Беларуси

С 18 февраля художественным руководителем оперы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева, сообщает пресс-служба театра.

Заслуженный деятель искусств Беларуси Маргарита Изворска-Елизарьева окончила Болгарскую и Ленинградскую консерватории. Работала в Национальном академическом Большом театре оперы и балета режиссёром-постановщиком (1975 – 1994), в 2002 – 2009 годах занимала должность художественного руководителя Национального театра оперы Беларуси, также с 1975 года преподаёт в Белорусской академии музыки.

В творческом багаже М. Изворска-Елизарьевой более 30 оперных постановок, среди которых: «Тоска» Дж. Пуччини, «Дон Карлос» Дж. Верди, «Волшебная флейта» В. А. Моцарта, «Хованщина» М. Мусоргского, «Кармен» Ж. Бизе, «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича, «Записки сумасшедшего» В. Кузнецова, «Служанка-госпожа» Дж. Б. Перголези, «Волшебная флейта» В.А. Моцарта.

Фото: Пресс-служба Большого театра Беларуси

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С 18 февраля художественным руководителем оперы Большого театра Беларуси назначена Маргарита Изворска-Елизарьева, сообщает пресс-служба театра. Заслуженный...
 
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