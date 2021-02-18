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В кондитерских изделиях в Могилеве нашли опасные красители
Источник материала: ОНТ
В торговых объектах Могилева обнаружили российские кондитерские изделия с опасными красителями, которые влияют на внимание и активность детей,
Красители найдены в конфетах, пряниках с начинкой и слойках.
Госкомитет по стандартизации выдал предписание на запрет ввоза опасной продукции в Беларусь.
ФОТО: БЕЛТА
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В торговых объектах Могилева обнаружили российские кондитерские изделия с опасными красителями, которые влияют на внимание и активность детей, рассказали в...
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