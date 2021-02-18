В кондитерских изделиях в Могилеве нашли опасные красители

Источник материала: ОНТ

В торговых объектах Могилева обнаружили российские кондитерские изделия с опасными красителями, которые влияют на внимание и активность детей, рассказали в Могилевской областной инспекции Госстандарта.

Красители найдены в конфетах, пряниках с начинкой и слойках.

Госкомитет по стандартизации выдал предписание на запрет ввоза опасной продукции в Беларусь.

ФОТО: БЕЛТА





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