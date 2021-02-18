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39-этажное здание «Трамп-Плаза» снесли в Атлантик-сити

18.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

39-этажное здание «Трамп-Плаза» снесли в Атлантик-сити

Зрелищные кадры из другого американского штата – Нью-Джерси. В Атлантик-сити снесли 39-этажное здание, принадлежавшее бывшему американскому президенту.

Всего за 20 секунд потребовалось, чтобы высотка под названием «Трамп Плаза» превратилась в руины. Здание пустовало долгие годы. Раньше там были казино и гостиница, их закрыли шесть лет назад. И теперь власти решили освободить это место для новой парковки. 

В прессе уже шутят, что новые американские власти так спешат избавиться от любого наследия бывшего президента.

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Зрелищные кадры из другого американского штата – Нью-Джерси. В Атлантик-сити снесли 39-этажное здание, принадлежавшее бывшему американскому президенту. Всего за 20...
 
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