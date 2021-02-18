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39-этажное здание «Трамп-Плаза» снесли в Атлантик-сити
Источник материала: ОНТ
Зрелищные кадры из другого американского штата – Нью-Джерси. В Атлантик-сити снесли 39-этажное здание, принадлежавшее бывшему американскому президенту.
Всего за 20 секунд потребовалось, чтобы высотка под названием «Трамп Плаза» превратилась в руины. Здание пустовало долгие годы. Раньше там были казино и гостиница, их закрыли шесть лет назад. И теперь власти решили освободить это место для новой парковки.
В прессе уже шутят, что новые американские власти так спешат избавиться от любого наследия бывшего президента.
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Зрелищные кадры из другого американского штата – Нью-Джерси. В Атлантик-сити снесли 39-этажное здание, принадлежавшее бывшему американскому президенту. Всего за 20...
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