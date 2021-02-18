|
«Мешков Брест» проиграл французскому ПСЖ в гандбольной Лиге чемпионов
Источник материала: ОНТ
Гандболисты «Мешков Брест» в Лиге чемпионов проиграли французскому ПСЖ.
Французы начали встречу очень уверенно и уже со старта повели с преимуществом в четыре мяча. Это неудивительно – парижане хотели реванша за поражение в Бресте. «Мешковцы» оказались к такому старту не готовы, ведь чемпионы Беларуси прилетели на матч только в день игры.
Первый тайм завершился со счетом – 15:12 в пользу лучшей команды Франции. Во второй половине белорусские гандболисты навязать сопернику серьезную борьбу не смогли и в итоге проиграли — 33:26. Самым результативным игроком в составе нашего клуба стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. В турнирной таблице брестчане по-прежнему занимают третье место.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты «Мешков Брест» в Лиге чемпионов проиграли французскому ПСЖ. Французы начали встречу очень уверенно и уже со старта повели с преимуществом в четыре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)