Лукашенко о санкциях: Чего мы паримся. Сами себя обеспечим

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь и Российская Федерация уверенно справятся с любыми вызовами и могут себя обеспечить всем сами. Такое мнение о санкциях высказал сегодня президент Беларуси на встрече с госсекретарем Союзного государства. Об этом пишет БелТА .





фото: БелТА

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