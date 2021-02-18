|
Лукашенко о санкциях: Чего мы паримся. Сами себя обеспечим
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь и Российская Федерация уверенно справятся с любыми вызовами и могут себя обеспечить всем сами. Такое мнение о санкциях высказал сегодня президент Беларуси на встрече с госсекретарем Союзного государства. Об этом пишет
фото: БелТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь и Российская Федерация уверенно справятся с любыми вызовами и могут себя обеспечить всем сами. Такое мнение о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)