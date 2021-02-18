Победительницу конкурса красоты арестовали по подозрению в похищении людей

Источник материала: ОНТ

Мексиканские полицейские задержали победительницу конкурса красоты «Мисс Оахака – 2018» Лауру Мохику Ромеро по подозрению в причастности к похищениям людей, рассказывает lenta.ru.

По информации местных правоохранителей, 25-летняя Лаура Мохика Ромеро состоит в преступной группировке, занимающейся похищениями людей в штатах Веракрус и Оахака. Девушка была задержана в ходе полицейского рейда вместе с другими предполагаемыми участниками банды.

Суд арестовал всех задержанных два месяца, пока ведётся сбор доказательств их вины. В случае обнаружения таковых, каждому члену преступной группы грозит до 50 лет тюрьмы.

Лаура Мохика Ромеро также является обладательницей титула «Международная королева кофе», который она получила в 2020 году на конкурсе в Колумбии.

Фото: larepublica.pe

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