Александр Лукашенко наградил Григория Рапоту орденом Почета

Источник материала: ОНТ

Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту орденом Почета сегодня во Дворце Независимости в Минске, пишет БЕЛТА.

Григорий Рапота получил награду за весомый личный вклад в развитие сотрудничества Беларуси и России, союзное строительство, укрепление единства народов двух стран.





фото: БелТА

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