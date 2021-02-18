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Александр Лукашенко наградил Григория Рапоту орденом Почета
Источник материала: ОНТ
Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту орденом Почета сегодня во Дворце Независимости в Минске,
Григорий Рапота получил награду за весомый личный вклад в развитие сотрудничества Беларуси и России, союзное строительство, укрепление единства народов двух стран.
фото: БелТА
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Глава Беларуси Александр Лукашенко наградил госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту орденом Почета сегодня во Дворце Независимости в...
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