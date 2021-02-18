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Лукашенко сообщил, когда встретится с Путиным
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси сообщил, что предстоящую встречу с Президентом России они проведут в 20-х числах февраля. Такая информация прозвучала сегодня во время встречи Александра Лукашенко с Григорием Рапотой,
фото6 БелТА
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Президент Беларуси сообщил, что предстоящую встречу с Президентом России они проведут в 20-х числах февраля. Такая информация прозвучала сегодня во время встречи...
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