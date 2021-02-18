Лукашенко сообщил, когда встретится с Путиным

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси сообщил, что предстоящую встречу с Президентом России они проведут в 20-х числах февраля. Такая информация прозвучала сегодня во время встречи Александра Лукашенко с Григорием Рапотой, государственным секретарем Союзного государства. Об этом пишет БелТА .





фото6 БелТА

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