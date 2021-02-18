Как сжечь 100 калорий за 30 минут без спорта

Источник материала: ОНТ

Поддержание себя в хорошей форме – это то, что интересует любую женщину. А потому мы ищем любые способы похудеть, не тратя время на спорт.

Мы собрали для вас 10 простых ежедневных способов сжечь дополнительные калории без усилий.

1. Сделайте красивую укладку

А вы знали, что такая простая и привычная процедура, как укладка волос феном или утюжком поможет сжечь 100 калорий? Все потому, что вы просто держите руки поднятыми и ваши мышцы напрягаются, а значит начинают сжигать калории. Если вы не привыкли тратить время на прическу, добавьте эту процедуру в свой ежедневный график. А в качестве бонуса вы заодно получите красивую укладку и отличное настроение на весь день!

2. Двигайтесь во время разговора по телефону

Любите поболтать по телефону и обсудить с подругой актуальные новости? Делайте это на ходу! Отправляетесь с телефоном на прогулку или же просто походите по квартире.

3. Ходите по лестнице

Замените подъем на лифте прогулкой по лестнице. Такое простое действие по возвращению домой поможет сжечь лишние калории! Расчет такой – за 5-10 минут вы попрощаетесь с сотней калорий. Кроме того, подъем вверх по лестнице приводит ваши ножки и ягодицы в отличную форму.

4. Сделайте уборку

За 30 минут легкой уборки в квартире вы тратите 100 калорий, при этом не прилагая дополнительных усилий. Выходит, за время генеральной уборки можно сжечь целых 400-500 калорий! Как результат – чистота в доме и подтянутое тело.

5. Посмотрите фильм ужасов

Ученые выяснили, что во время просмотра таких фильмов ваш организм реагирует на стресс выбросом адреналина, а значит ваш метаболизм ускоряется, а калории начинают гореть.

6. Танцуйте

Добавьте танец в ваши утренние сборы. Выбираете, что надеть? Подбирайте наряды и танцуйте перед зеркалом под задорную музыку. 20 минут утренних танцев – заряд бодрости на весь день и минус 100 калорий!

7. Прогуливайтесь пешком

Попробуйте меньше пользоваться транспорта и приучите себя прогуливаться после работы или во врем я обеденного перерыва. За 20 минут спокойной прогулки вы избавитесь от 100 калорий, а прогулка на свежем воздухе вечером еще и улучшит ваш сон!

8. Приготовьте обед

Даже такое простое занятие, как приготовление пищи, помогает избавиться от лишних калорий. Одно условие – ограничьте себя в дегустации во время готовки, иначе все усилия будут зря.

9. Пойте

Само по себе пение является весьма энергозатратным процессом. А если петь в душе, то это поможет сжечь 100 калорий всего за 20 минут! Любителям контрастных водных процедур повезло еще больше – организм также потратит энергию на поддержание оптимальной температуры тела, а значит сожжет дополнительные калории.

10. Сделайте зарядку

Если у вас сидячая работа – разминайтесь. Встаньте из-за компьютера и в течение 10 минут сделайте зарядку: прыгайте, приседайте, делайте наклоны и махи руками. А в конце попрощайтесь с сотней калорий.





Фото: Pinterest

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