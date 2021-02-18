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Арест рэпера спровоцировал беспорядки в Мадриде и Барселоне

18.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арест рэпера спровоцировал беспорядки в Мадриде и Барселоне

Крупные массовые беспорядки не утихают в Испании. Арест рэпера привёл к всплеску уличной активности. Манифестации в центре Мадрида и Барселоны переросли в столкновения с полицией.

Известного музыканта приговорили к девяти месяцам заключения за восхваление терроризма и оскорбление испанской короны. Недовольные этим решением вышли на акции протеста. Группы агрессивно настроенных молодых людей бросали в полицейских различные предметы, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, возводили баррикады. Полицейские пустили в ход дубинки, резиновые пули и применили слезоточивый газ. 

В разных испанских городах пострадали более полусотни человек, в том числе 25 полицейских. Задержаны 42 человека.

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Крупные массовые беспорядки не утихают в Испании. Арест рэпера привёл к всплеску уличной активности. Манифестации в центре Мадрида и Барселоны переросли в...
 
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