Национальная гвардия США продолжит охранять Вашингтон

Источник материала: ОНТ

До середины марта тысячи бойцов нацгвардии США останутся в Вашингтоне из-за опасений властей возникновения новых беспорядков и возможных попыток штурма Капитолия 4 марта, сообщает «Интерфакс».

4 марта, который с 1793 по 1933 год традиционно был днём президентской инаугурации, назван возможной датой начала новых беспорядков, спровоцированных сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа.

По словам председателя Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адама Смита в сети Интернет появились сообщения о том, что сторонники Трампа могут собраться на общую акцию и снова штурмовать Капитолий.

Помощник министра обороны по национальной обороне и глобальной безопасности Роберт Салесс сообщил СМИ, что полиция Капитолия просит поддержки национальной гвардии в обеспечении порядка в Вашингтоне. По решению властей, в городе до 12 марта останутся 4,9 тыс национальных гвардейцев. В случае необходимости они окажут помощь силам быстрого реагирования, будут обеспечивать охрану периметра Капитолия.

Фото: NBC

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