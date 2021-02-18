|
Умер актер Андрей Мягков
Источник материала: ОНТ
Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет,
Популярность пришла к артисту благодаря его роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также актер запомнился зрителям по кинокартинам «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».
ФОТО: © Максим Шеметов/ТАСС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова. Популярность пришла к артисту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)