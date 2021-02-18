Умер актер Андрей Мягков

Источник материала: ОНТ

Советский и российский актер Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

Популярность пришла к артисту благодаря его роли в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». Также актер запомнился зрителям по кинокартинам «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс».

ФОТО: © Максим Шеметов/ТАСС

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