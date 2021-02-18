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В Минске открывается XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка

18.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске открывается XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка

Минская международная книжная выставка-ярмарка соберет более 280 экспонентов из 20 стран. Экспозиция открывается сегодня!

Выставка пройдет под девизом «Книга объединяет людей и страны». По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен, попасть на форум можно будет с 10 утра до 8 вечера, в последний день - до 18.00.

Состоятся встречи писателей с гостями. Впервые пройдёт литературный конкурс LitUP (ЛИТаП) для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Организаторы готовятся принять до 50 тысяч человек.

Выставка будет работать до конца недели.

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Минская международная книжная выставка-ярмарка соберет более 280 экспонентов из 20 стран. Экспозиция открывается сегодня! Выставка пройдет под девизом «Книга...
 
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