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В Минске открывается XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка
Источник материала: ОНТ
Минская международная книжная выставка-ярмарка соберет более 280 экспонентов из 20 стран. Экспозиция открывается сегодня!
Выставка пройдет под девизом «Книга объединяет людей и страны». По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен, попасть на форум можно будет с 10 утра до 8 вечера, в последний день - до 18.00.
Состоятся встречи писателей с гостями. Впервые пройдёт литературный конкурс LitUP (ЛИТаП) для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Организаторы готовятся принять до 50 тысяч человек.
Выставка будет работать до конца недели.
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Минская международная книжная выставка-ярмарка соберет более 280 экспонентов из 20 стран. Экспозиция открывается сегодня! Выставка пройдет под девизом «Книга...
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