В Минске открывается XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка

Источник материала: ОНТ

Минская международная книжная выставка-ярмарка соберет более 280 экспонентов из 20 стран. Экспозиция открывается сегодня!

Выставка пройдет под девизом «Книга объединяет людей и страны». По просьбам посетителей в этом году режим работы увеличен, попасть на форум можно будет с 10 утра до 8 вечера, в последний день - до 18.00.

Состоятся встречи писателей с гостями. Впервые пройдёт литературный конкурс LitUP (ЛИТаП) для поиска и продвижения перспективных белорусских авторов. Организаторы готовятся принять до 50 тысяч человек.

Выставка будет работать до конца недели.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram