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В 2021 году в 136 жилых домах Минска проведут капитальный ремонт
Источник материала: ОНТ
В нынешнем году капремонт затронет 136 многоквартирных домов столицы,
Самое большое количество нуждающихся в обновлении зданий – 35, расположено в Заводском районе.
Все работы, выполняемые при капитальном ремонте жилых домов, регламентируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324 «Об утверждении Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда». В перечень восстановительных работ входит: ремонт крыши, фасадов, замену заполнений оконных и входных дверных проемов, ремонт и восстановление несущих конструкций здания, ремонт и замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, установок противопожарной автоматики, ремонт и замену инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, установку сигнализаторов обнаружения угарного газа и противодымной защиты, отделка помещений, благоустройство придомовой территории и озеленения, а также ряд других мероприятий.
В 2021 году намечено введение в эксплуатацию после капитального ремонта более 1 млн квадратных метров столичного жилья.
Фото: sb.by
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В нынешнем году капремонт затронет 136 многоквартирных домов столицы, передаёт агентство «Минск-Новости». Самое большое количество нуждающихся в обновлении...
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