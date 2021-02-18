ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В 2021 году в 136 жилых домах Минска проведут капитальный ремонт

18.02.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В 2021 году в 136 жилых домах Минска проведут капитальный ремонт

В нынешнем году капремонт затронет 136 многоквартирных домов столицы, передаёт агентство «Минск-Новости».

Самое большое количество нуждающихся в обновлении зданий – 35, расположено в Заводском районе.

Все работы, выполняемые при капитальном ремонте жилых домов, регламентируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324 «Об утверждении Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда». В перечень восстановительных работ входит: ремонт крыши, фасадов, замену заполнений оконных и входных дверных проемов, ремонт и восстановление несущих конструкций здания, ремонт и замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, установок противопожарной автоматики, ремонт и замену инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, установку сигнализаторов обнаружения угарного газа и противодымной защиты, отделка помещений, благоустройство придомовой территории и озеленения, а также ряд других мероприятий.

В 2021 году намечено введение в эксплуатацию после капитального ремонта более 1 млн квадратных метров столичного жилья.

Фото: sb.by

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нынешнем году капремонт затронет 136 многоквартирных домов столицы, передаёт агентство «Минск-Новости». Самое большое количество нуждающихся в обновлении...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чаму Лукашэнка баіцца Бабарыкі і як былы банкір паўплываў на пратэст беларусаў. Думкі 5 экспэртаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by