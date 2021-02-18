В 2021 году в 136 жилых домах Минска проведут капитальный ремонт

Источник материала: ОНТ

В нынешнем году капремонт затронет 136 многоквартирных домов столицы, передаёт агентство «Минск-Новости».

Самое большое количество нуждающихся в обновлении зданий – 35, расположено в Заводском районе.

Все работы, выполняемые при капитальном ремонте жилых домов, регламентируются постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324 «Об утверждении Положения о порядке планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда». В перечень восстановительных работ входит: ремонт крыши, фасадов, замену заполнений оконных и входных дверных проемов, ремонт и восстановление несущих конструкций здания, ремонт и замену внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, установок противопожарной автоматики, ремонт и замену инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг, установку сигнализаторов обнаружения угарного газа и противодымной защиты, отделка помещений, благоустройство придомовой территории и озеленения, а также ряд других мероприятий.

В 2021 году намечено введение в эксплуатацию после капитального ремонта более 1 млн квадратных метров столичного жилья.

Фото: sb.by

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