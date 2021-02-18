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Крепитесь, люди, скоро оттепель!

18.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь на пятницу ожидается до -24°С, а по востоку страны до -28°С. Днем — -5…-11°С.





В Минске завтра ночью и утром, согласно meteoinfo.by, ожидается до -22°С. Причем даже сегодня вечером столбик термометра опустится до -24°С.

В дальнейшем произойдет ослабление морозов. В субботу ночью минимум до -14°С, по востоку до -15…-19°С, днем -1…-8°С.

В Минске ночью и утром до -14°С, днем до -8°С, вечером до -3°С.

В воскресенье ночью по стране от -6 до +1°С, днем -2…+4°С. В Минске — около нуля.
 
Теги: Минск
 
 
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В ночь на пятницу ожидается до -24°С, а по востоку страны до -28°С. Днем — -5…-11°С.
 
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