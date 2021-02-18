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В Гродно загорелся на ходу погрузчик Амкодор
Источник материала: Партизан
В Гродно 17 февраля на ходу загорелся погрузчик Амкодор.
Фотографии с места происшествия УГАИ УВД
В управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщили, что водитель успел выбраться и не пострадал, пишет
Данный инцидент произошел в среду днем на ул. Брикеля. Погрузчик двигался со стороны Озерского шоссе к Девятовке в правой полосе. Однако в какой-то момент техника загорелась. Водителем были предприняты попытки самостоятельно потушить погрузчик. Когда это не получилось, он вызвал МЧС.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
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В Гродно 17 февраля на ходу загорелся погрузчик Амкодор.
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