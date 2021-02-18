Стимулы для многодетных: в Беларуси расширят использование семейного капитала

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси расширяют поддержку многодетных семей. На выплаты семейного капитала в стране потратили почти миллиард долларов. При рождении третьего и последующих детей государство перечисляет на счет семьи около 9-10 тысяч долларов, передает «МИР 24».

«Во многом благодаря программе семейного капитала у нас растет количество многодетных семей. В стране у нас сегодня 112 тысяч многодетных семей. Более 80% из них имеют троих детей», – заявила начальник управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Марина Артеменко.

За пять лет действия программы за семейным капиталом уже обратились 95 тысяч семей. Потратить его можно, когда ребенку исполнится 18 лет. Но в некоторых случаях родители имеют право снять деньги со счета досрочно. Например, на улучшение жилищных условий, если семья в этом нуждается, или на лечение. Этим уже воспользовались 28 тысяч семей.

Возможности для досрочного использования семейного капитала планируют расширить. Прежде всего, для решения жилищных вопросов, а также в образовании или социальной адаптации инвалидов.