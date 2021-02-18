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Стимулы для многодетных: в Беларуси расширят использование семейного капитала
18.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси расширяют поддержку многодетных семей. На выплаты семейного капитала в стране потратили почти миллиард долларов. При рождении третьего и последующих детей государство перечисляет на счет семьи около 9-10 тысяч долларов, передает «МИР 24».
За пять лет действия программы за семейным капиталом уже обратились 95 тысяч семей. Потратить его можно, когда ребенку исполнится 18 лет. Но в некоторых случаях родители имеют право снять деньги со счета досрочно. Например, на улучшение жилищных условий, если семья в этом нуждается, или на лечение. Этим уже воспользовались 28 тысяч семей.
Возможности для досрочного использования семейного капитала планируют расширить. Прежде всего, для решения жилищных вопросов, а также в образовании или социальной адаптации инвалидов.
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За пять лет действия программы за семейным капиталом уже обратились 95 тысяч семей. Потратить его можно, когда ребенку исполнится 18 лет.
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