«Обязательное требование — готовность к переезду». Посмотрели, как обучают колясочников работе бариста

Источник материала: Onliner Сеть кофеен «Инклюзивный бариста» выходит в регионы — новое заведение появится в Бресте по улице Машерова, 17. Напомним, в ноябре 2020 года открылась вторая точка в Минске, а особенность этой сети в том, что в ней работают люди с инвалидностью. Сейчас обучают и отбирают кандидатов, которые будут трудоустроены на новом месте. Onliner узнал, как проходит обучение.

С конца января по 10 февраля принимались заявки на участие в обучении. Анкеты заполнили более 70 кандидатов, до обучения добрались пять. Здесь не нужно высшее образование и опыт работы длиною в жизнь, только желание и готовность к переезду. Ах да, это должен быть человек на коляске.

— Если по результатам обучения наш выбор остановится на иногороднем сотруднике, мы поможем ему с переездом и жильем. Для любого человека это очень важный и сложный шаг — изменить место жительства и привычный уклад жизни. Мы понимаем это и готовы оказать своим будущим работникам поддержку, — отмечает Александр Авдевич, учредитель сети кофеен «Инклюзивный бариста», которая работает при сотрудничестве с А1.









Наталья была у истоков сети кафе и проходила обучение в 2018 году, сейчас сама обучает людей.

— Это обязательно должны быть инвалиды-колясочники, так как невозможно сделать одно пространство, удобное для людей с разными инвалидностями. За пять дней мы обучаем основам и даем возможность попрактиковаться в работе бариста, по завершении выдаем сертификаты. Этих знаний хватит для того, чтобы пойти работать в любую кофейню.

















Пока мы общаемся, работа кипит: Алексей все время варит кофе, появляется небольшая очередь — в офисе перерыв на обед. Группа для обучения получилась разношерстная: кто-то совсем новичок и про кофе ничего не знает, а кто-то проходил похожие курсы год назад или учился по видео. Но почему бариста?

— Тут есть возможность общаться с людьми, когда ты сидишь дома на удаленке — не ощущаешь себя нужным. Зарплата зависит от того, сколько ты работаешь, выходит около 600 рублей. Обучение и трудоустройство инвалида сильно отличается от обычного человека, бывает, мы даем людям возможность работать, а они просят особых условий и постоянной помощи. Здесь все на равных, — рассказывает Наталья.

Один из кандидатов на работу в Брест — 31-летний Максим Яроцкий, после падения с шестиметровой высоты в 2017 году не опустил руки и стал приспосабливаться к новой жизни.

— Я из Бобруйска приехал в Минск, также готов поехать в Брест, семьи и детей у меня нет, так что меня ничего не держит. Вообще, я люблю кофе и хочу изучать эту сферу изнутри, посмотреть все процессы и попробовать открыть свое дело, что-то из общепита.

Людям с инвалидностью трудно найти работу, так как необходимы особые условия, например, в туалет должна входить коляска и быть место для ее разворота, про пандусы я молчу.





Обучиться навыкам бариста прибыл и Дмитрий Соловей — многодетный отец, проживающий в Минске.

— Мне жена утверждает, что я очень говорливый, — смеется он. — Раньше я работал менеджером в стоматологии и любил эту работу. Но последние полтора года стал домохозяином, и, хоть с обязанностями справлялся, мне хотелось живого общения. И вот он, шанс, кто-то скажет, что я просто рассчитываю людей и готовлю кофе, но, по-моему, здесь есть место для развития: куча технологий, методов, рецептов и даже есть чемпионаты.

Для того чтобы бариста на коляске могли легко дотянуться до шкафов и полок, детально продумана организация рабочего пространства: в стойку встроены и кофемашина, и витрина, и касса — все, чтобы обслуживать клиентов было быстро и удобно.













Для обучения пригласили Марину Воскресенскую — главу Specialty Coffee Association Belarus, которая, помимо приготовления кофе в турке на песке, научит азам продаж, ведь бизнес должен приносить деньги.

— Кофе по-турецки и из машин — это как сравнивать бархат со стеклом, совершенно разные вещи. Но люди, которые его любили пить раньше, и сейчас готовы за это платить, только мало где его можно приобрести, потому что оборудование очень дорогое, а ритуал приготовления занимает больше времени.

Ребята сперва наблюдают за Мариной, а затем готовят кофе в турке на песке сами и вместе пробуют свои труды на вкус. Все это время директор Вася Павликов снимает процесс на телефон, он своеобразный талисман «Инклюзивного бариста», поэтому и в Бресте кофейня будет «под его присмотром».





Готовить кофе бариста будут в фирменных стаканчиках с историями команды.