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Анджей Почобут: Ситуация вернется бумерангом к Лукашенко

18.02.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Анджей Почобут: Ситуация вернется бумерангом к Лукашенко

  • 18.02.2021, 13:08
Анджей Почобут: Ситуация вернется бумерангом к Лукашенко
Анджей Почобут
Фото: Agencja Gazeta

Рано или поздно накапливающееся недовольство снова выльется на улицы.

Известный белорусский журналист Анджей Почобут прокомментировал для издания «Зеркало» репрессии, которые белорусские власти развернули против независимых СМИ и гражданского общества:

— На самом же деле цель этой активности властей достаточно понятна. Чтобы сбить массовые проявления солидарности, власти и ударили по правозащитникам, по Белорусской ассоциации журналистов.

Что касается самой ситуации с протестными выступлениями: настроения прежние – негативное отношение к Лукашенко большинства белорусов никуда не делось. Условно говоря, болезнь загнали внутрь. В то же время Лукашенко не удалось поправить свой рейтинг, не удалось поддержать даже на том уровне, который был у него, условно говоря, в августе-сентябре. Его рейтинг обваливается вниз, он сейчас еще хуже, чем был раньше.

И это одно из последствий силовых жестких действий, потому что обществу это очень не нравится. Рано или поздно накапливающееся недовольство все равно снова выльется на улицы, и эта ситуация вернется бумерангом к Лукашенко.

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Рано или поздно накапливающееся недовольство снова выльется на улицы.
 
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