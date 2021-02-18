Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили в аравийской пустыне сооружения старше египетских пирамид 18.02.2021, 12:55

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Самые древние из них датируются 5000 годом до н. э.

Ученые исследовали в аравийской пустыне каменные сооружения, которые старше пирамид в Египте. Впервые они были обнаружены четыре года назад, пишет lenta.ua .

Проблема с изучением мустатилов, похожих на каменные сооружения, возникла из-за песков — с воздуха их увидеть почти невозможно. После стало известно, что постройки были созданы тысячи лет назад. Самый древний мустатил датируется 5000 годом до н. э. На данный момент находка является только каменным прямоугольником, но раньше на их концах устанавливали площадки, которые украшались, вероятнее всего, в религиозных целях.

Недавно научные сотрудники смогли обнаружить 104 сооружения, практически все находятся в южной части пустыни Нефуд (Саудовская Аравия). Эксперты еще не выяснили, для чего использовались постройки. Вероятно мустатилы применяли в качестве места, где проводились ритуалы. Но точное предназначение сооружений необходимо выяснить. Также научные сотрудники намерены обнаружить цивилизацию, которая построила их раньше египетских пирамид.

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