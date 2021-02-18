Источник материала: Хартия'97

Бандитский «король» — голый 2 Андрей Зубов

18.02.2021, 12:50

Андрей Зубов

О главном принципе кремлевского режима.

Вновь начались разговоры о восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянской площади. Говорят, решили проводить чуть ли не референдум. Цену этих референдумов все знают, но не в том суть.

Меня озадачил вопрос, почему нынешние правители России, наглые и беззастенчивые воры и лжецы, строящие себе в обворованной ими России геленджикские дворцы, а за границей, в проклинаемой ими Европе и Америке — бессчетные виллы, поместья, латифундии, отели, давно отправившие в похищенную злодеями Европу своих детей, любовниц и жен, — почему эти правители так пекутся о «рыцаре с чистыми руками» Дзержинском, «фанатике коммунистической идеи» — Ленине, «скромном в быту» Сталине. Ведь эти герои той «великой революции» должны были бы обличать их самим своим идейным бескорыстием, своей жертвенностью ради «народного дела».

Почему все эти Мединские, Патрушевы, Сечины, Михалковы, Володины — циники и гедонисты, почему все они горой стоят за «комиссаров в пыльных шлемах», казалось бы, людей совсем иной складки и формации? Неужели только по ностальгии юности?

Конечно же, нет. Те «фанатики» были точно такими же циничными гедонистами, точно также цеплялись за власть ради наслаждения ею и всем, что эта власть обещала им. Одно было отличие — идеологические декорации.

Ленин, Троцкий, Сталин, Дзержинский и их подельники гениально использовали модную в их время социалистическую идею, чтобы обмануть весь мир. Не будем строго судить полуграмотных русских мужиков — им страстно хотелось земли, которую посулили большевики, не будем судить и полуграмотных солдат, уставших от бессмысленной для них кровавой бойни. Их обмануть было легко. Но даже Герберт Уэллс, Бертран Рассел, Леон Фейхтвангер, Луи Арагон — умнейшие люди восхищались кремлевскими мечтателями и не желали видеть тех рек крови, которые текли по земле. И они, эти умные европейцы, считали большевиков искренними и фанатичными приверженцами идеи социального равенства и всеобщего счастья.

Дзержинский и Путин — они одно целое в пространстве целого столетия

Гениальность большевицких «теоретиков» заключалась в том, что, упаковав свои преступные бандитские цели в модную идеологию, они умели выставлять себя миру людьми светлого будущего и увлекать за собой множество попутчиков, которых сами «теоретики» называли между собой не иначе как полезными идиотами.

Желая захватить весь мир и поработить всё человечество, они выставляли себя его освободителями. И именно в этом заключалась первая сознательная ложь большевизма. А вторая, равная первой, состояла в том, что, говоря о служении человечеству, пролетариату, трудящимся, они служили только себе и жили каждый только ради себя, даже не ради «товарищей» по партии, ЦК, ЧК, — а только ради себя любимого.

Умные и проницательные люди видели это уже в первые годы большевизма, а теперь, когда удалось кое-что найти в архивах, эти впечатления стали абсолютно незыблемым фактом. Вот суждение современного ученого А. А. Данилова, допущенного в кремлевские архивы:

«Льготами и привилегиями новая власть стала обрастать уже в первые месяцы после Октября. Уже имея загородные дворцы „бывших“ в качестве дач, вводя для себя особые ˝литерные˝ пайки, оплачивая золотом царской чеканки приглашение лучших зарубежных врачей-специалистов для лечения родных и близких, затрачивая немалые средства для встреч за рубежом с женами (как это было осенью 1918 г. с Дзержинским), новая власть была не прочь порассуждать о социальном равенстве и даже пристыдить тех коммунистов, которые тоже старались получить свою часть привилегий».

И действительно, голодать вместе с народом новые вожди не собирались. Продовольственное снабжение большевицкого руководства осуществлялось по двум направлениям — через предоставление обедов в кремлевской столовой и через заказ продуктов со складов Продовольственного отдела ВЦИК. Обед в «кремлевке» включал, не зависимо от голода, свирепствовавшего в стране, мясо, дичь, рыбу, сельдь, сардины, ветчину, колбасу, черную икру, яйца, крупы, макароны, картофель, сливочное и растительное масло, сало. По признанию самих кремлевских обитателей на два обеда могли сытно кормиться девять человек. Причем, обед можно было есть в столовой, а можно было получать и «сухим пайком» в который входили по выбору самые изысканные продукты — парные отбивные, балыки осетровых рыб и т. п. В столовой Совнаркома в феврале 1921 г. Ленин получал 2 обеда, Радек — 3, Калинин, Троцкий, Каменев, Рыков, Томский по пять обедов, Луначарский и нарком продовольствия Цюрупа, падавший по легенде в голодные обмороки, по семь обедов. Наряду с этим вожди пролетарского государства получали по первой просьбе и продукты со складов ВЦИК. Так, за ноябрь 1920 г. (вспомним голодный и холодный кошмар в котором жила в эти месяцы практически вся страна) семье Ленина из трех человек с прислугой было отпущено 24,5 кг мяса, 60 яиц, 7,2 кг сыра, 1,5 кг сливочного масла, 2 кг зернистой черной икры, 4 кг свежих огурцов, более 30 кг муки и круп, 5 кг сахара, 1,2 кг монпансье, 1 кг сала и 100 папирос.

Принадлежа к этому сословию из-за сравнительно высокого поста своего отца, я в 1960−70-е застал те же «столовые», те же «пайки лечебного питания», на которые в скудном СССР за смехотворные деньги можно было жить роскошно. Икра, балыки, парная вырезка не исчезали с нашего стола. Я уже тогда мучился этим лицемерием, а теперь мне писать об этом невыразимо стыдно. Но так было до конца. И все это было тайно, как и дополнительные конверты с налом для руководящих сотрудников, не облагаемые никакими налогами, как роскошные санатории и дома отдыха и всё такое прочее.

Но вернемся к началу. Кто знал в этом толк, собирали библиотеки из конфискованных книг (например, Дзержинский). Другие, как Горький, скупали антиквариат. Любители покататься на автомобиле не ограничивали себя и в этом. Луначарский в июле 1920 г. проехал на машинах Военной автобазы Совнаркома 2640 верст, пользовался машиной 38 раз в течение 260 часов 15 минут. Мало отставали от него Ленин, Каменев, Троцкий, Цюрупа, Бонч-Бруевич.

Как только был заключен мир с соседними «буржуазными» государствами, руководители пролетарского государства, их жены, любовницы и родственники стали ездить на отдых и лечение за границу, останавливаться в самых дорогих отелях, играть в казино, своих детей они отправляли на учебу в закрытые учебные заведения «буржуазной» Европы. При переходе к НЭПу и обеспеченному золотом рублю часть привилегий приняла денежную форму. Так, на летний отдых в 1924 г. Сталин, Дзержинский, Лашевич и Енукидзе получили по 5 тысяч золотых рублей (громадные, по тем временам, деньги — зарплата рабочего составляла в 1924 г. в среднем 20−30 золотых рублей в месяц и редко достигала 50 даже у самых квалифицированных), Зиновьев и Троцкий по 12 500. Сталин жаловался Молотову на такую «несправедливость». Все эти суммы проходили как секретные.

Ленин в 1918−19 гг. обосновался в усадьбе, когда-то принадлежавшей знаменитой «Салтычихе» (помещице Салтыковой) в Тарасовке (для его обеспечения был создан специальный совхоз «Лесные поляны» в пойме реки Клязьмы), а позднее поселился в загородном «казенном» дворце Московских генерал-губернаторов на реке Пахре, где его поваром был дедушка Владимира Путина.

Нынешние правители отличаются от поколения железного Феликса только тем, что исчезла идеологическая упаковка их власти. Бандитский король, укравший социалистические идейные облачения, не стал иным в XXI веке, но он стал идейно голым. Теперь право на распоряжение всеми богатствами страны уже никак не оправдывается и никак не скрывается. Его предлагают всему миру как факт. А если граждане возмущаются, их избивают до полусмерти, гноят в тюрьмах, травят Новичком или пристреливают не ради идеи, а «запросто так», чтобы знали своё место. И тогда, начиная с самой «Великой Октябрьской» с недовольными поступали также — избивали, гноили, травили, пристреливали, но тогда якобы во имя великой идеи всеобщего «счастья на века». А сейчас — без всякой идеи.

Их деды насилием и ложью украли страну для себя, а внуки тех грабителей пользуются краденым с наслаждением и вкусом, перестав дурачить весь мир идеологией — они слишком бесталанны чтобы выдумать убедительную новую, а в старую в отношении к ним уже никто не верит.

Но понятно, что жирующие внуки и правнуки благодарны своим предкам, создавшим им в России все условия для сладкой жизни. Убедительная ложь Ленина и чекистский револьвер Дзержинского были теми орудиями, благодаря которым доят Россию и по сей день Пригожины, Ротенберги, Путины, Тимчинки. И в былые времена Хрущев сменял Сталина, Брежнев — Хрущева, Андропов — Брежнева. Они не состояли в кровном родстве друг с другом большей частью, но система лжи и насилия ради вседозволенности и вседоступности, созданная Лениным, Троцким, Дзержинским, продолжается и по сей день.

Сегодня, когда рассеялся густой туман большевицкой идеологии, система предстала во всей своей отвратительности чудовищного кровавого и циничного эгоизма. Но такой она была всегда с самого захвата власти большевиками в России. И потому так держатся за почитание «отцов основателей» нынешние российские тираны. Дзержинский и Путин, Ленин и какой-нибудь Пригожин, Троцкий и Тимченко, Сечин и Сталин — они одно целое в пространстве целого столетия.

Поэтому восстановление памятника Дзержинскому, сохранение памятников Ленину, празднование годовщин ЧК-НКВД — для них принцип жизни, — теперь они и это перестали скрывать. Заголились совсем.

А для россиян искоренение всей этой вековой бандитской системы и возвращение власти над страной обычным гражданам — единственная возможность зажить достойной жизнью.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

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