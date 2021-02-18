Как будто так и было. Иллюстратор поместил голливудских героев в российское кино и наоборот

Источник материала: Tut.by

Казанского иллюстратора Клода Манде называют богом фотошопа: он прославился забавными коллажами, на которых талантливо соединяет кадры из советских и иностранных фильмов. Полгода назад AFISHA.TUT.BY уже публиковала его работы, но все это время художник не сидел сложа руки, а делал новые фотопазлы. Смело разбирайте на мемы!

Клод Манде сочетает в рамках одного кадра голливудскую действительность и колорит советского и российского кино. Ловите новую порцию работ художника (и попытайтесь угадать, какие фильмы и сериалы он совместил на своих коллажах).





Что за кино? Нажмите, если нужна подсказка «Ход королевы» и «Джентльмены удачи»





Что за кино? «Кавказская пленница» и «Властелин колец»





Что за кино? «Мы — Миллеры» и «Родные»





Что за кино? «Любовь и голуби» и «Чудо-женщина»





Что за кино? «Кавказская пленница» и «Крестный отец»





Что за кино? «Красная шапочка» и «Выживший»





Что за кино? «Москва слезам не верит» и «Джентльмены»





Что за кино? «Кавказская пленница» и «Леон»





Что за кино? «Иван Васильевич меняет профессию» и «Грязные танцы»





Что за кино? «Терминатор-2» и «Белое солнце пустыни»





Что за кино? «Звездные войны» и «Салют-7»





Что за кино? «Операция «Ы» и «Джокер»

К слову, российская комедия «Родные» Ильи Аксенова, которую упоминает художник, все еще идет в столичном прокате. Ее показывают во всех минских кинотеатрах.

«Родные» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет