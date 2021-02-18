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Как будто так и было. Иллюстратор поместил голливудских героев в российское кино и наоборот
Источник материала: Tut.by
Казанского иллюстратора Клода Манде называют богом фотошопа: он прославился забавными коллажами, на которых талантливо соединяет кадры из советских и иностранных фильмов. Полгода назад AFISHA.TUT.BY уже
Клод Манде сочетает в рамках одного кадра голливудскую действительность и колорит советского и российского кино. Ловите новую порцию работ художника (и попытайтесь угадать, какие фильмы и сериалы он совместил на своих коллажах).
Что за кино? Нажмите, если нужна подсказка
«Ход королевы» и «Джентльмены удачи»
Что за кино?
«Кавказская пленница» и «Властелин колец»
Что за кино?
«Мы — Миллеры» и
Что за кино?
«Любовь и голуби» и «Чудо-женщина»
Что за кино?
«Кавказская пленница» и «Крестный отец»
Что за кино?
«Красная шапочка» и «Выживший»
Что за кино?
«Москва слезам не верит» и
Что за кино?
«Кавказская пленница» и «Леон»
Что за кино?
«Иван Васильевич меняет профессию» и «Грязные танцы»
Что за кино?
«Терминатор-2» и «Белое солнце пустыни»
Что за кино?
«Звездные войны» и «Салют-7»
Что за кино?
«Операция «Ы» и «Джокер»
К слову, российская комедия
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Казанского иллюстратора Клода Манде называют богом фотошопа: он прославился забавными коллажами, на которых талантливо соединяет кадры из советских и...
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