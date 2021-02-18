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Как будто так и было. Иллюстратор поместил голливудских героев в российское кино и наоборот

18.02.2021 13:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казанского иллюстратора Клода Манде называют богом фотошопа: он прославился забавными коллажами, на которых талантливо соединяет кадры из советских и иностранных фильмов. Полгода назад AFISHA.TUT.BY уже публиковала его работы, но все это время художник не сидел сложа руки, а делал новые фотопазлы. Смело разбирайте на мемы!

Клод Манде сочетает в рамках одного кадра голливудскую действительность и колорит советского и российского кино. Ловите новую порцию работ художника (и попытайтесь угадать, какие фильмы и сериалы он совместил на своих коллажах).


Что за кино? Нажмите, если нужна подсказка

«Ход королевы» и «Джентльмены удачи»


Что за кино?

«Кавказская пленница» и «Властелин колец»


Что за кино?

«Мы — Миллеры» и «Родные»


Что за кино?

«Любовь и голуби» и «Чудо-женщина»


Что за кино?

«Кавказская пленница» и «Крестный отец»


Что за кино?

«Красная шапочка» и «Выживший»


Что за кино?

«Москва слезам не верит» и «Джентльмены»


Что за кино?

«Кавказская пленница» и «Леон»


Что за кино?

«Иван Васильевич меняет профессию» и «Грязные танцы»


Что за кино?

«Терминатор-2» и «Белое солнце пустыни»


Что за кино?

«Звездные войны» и «Салют-7»


Что за кино?

«Операция «Ы» и «Джокер»

К слову, российская комедия «Родные» Ильи Аксенова, которую упоминает художник, все еще идет в столичном прокате. Ее показывают во всех минских кинотеатрах.

«Родные»

Когда: уже в кино
Где: во всех кинотеатрах
Сколько: от 6 рублей

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Казанского иллюстратора Клода Манде называют богом фотошопа: он прославился забавными коллажами, на которых талантливо соединяет кадры из советских и...
 
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